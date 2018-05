Vaata, kus valmivad pealinna parimad grillroad

Grillihooaeg on tulemas, kuid mitte kõigil ei ole kodus võimalust grillida ning vahel tahaks ka lihtsalt istuda ja lasta endale maitsvaid grillroogasid ette kanda . Anname ülevaate, kust saab ehtsat Armeenia šašlõkki või söeahjus Josper küpsetatud veiseliha.

Al Mare Grill – avasta uusi maitseid!

Elus peab olema maitset ning just selle Al Mare Grill oma klientideni toobki. Värvikast ja mitmekülgsest menüüst leiab valiku maitsvaid grillroogasid, house-made-burgereid, pastasid, värskeid salateid, suppe ja suus sulavaid magustoite. Loomulikult on Al Mare Grillis tähtsal kohal ka värskelt pressitud mahlad, smuutid, jäätisekokteilid, kohapeal valmistatud limonaadid ja jääteed. Al Mare Grilli modernses stiilis interjöör, laitmatu teenindus ning loomulikult möödapääsmatult ahvatlev toiduvalik garanteerivad unustamatult meeldiva elamuse igal külastusel.

Kõik grilltoidud valmivad elaval tulel ja on valmistatud eranditult väga kvaliteetsest toorainest. Populaarseimad toidud Al Mare Grillis on grillitud mesine kalkunirinnafilee seene-köögiviljavokiga, grillitud kanafilee teriyaki-marinaadis koos grillitud köögiviljadega, kuldne apelsini-tšilli-vaarikamarinaadis kanavarras kartuli-seenetambiga, grillitud forellifilee vokitud köögiviljadega, ameerikapärane BBQ-searibi grillitud mundrikartuliga ning loomulikult veisepihvi ja rebitud sealihaga burger Al Mare Special friikartulitega. Magustoitudest on klientide südame võitnud ülekaalukalt ahjujäätis.

Al Mare Grilli toite on võimalik tellida ka otse koju, kasutades meie koostööpartnereid Wolti, Tellitoitu või MyChefi.

Pane tähele! Tule pärast head filmielamust Coca-Cola Plaza või Apollo kinos meile

sööma ja vaheta oma paberpilet TASUTA magustoidu vastu!

Sügisel avab ettevõte lisaks kolmele tegutsevale söögikohale ka uue kontseptsiooniga grillrestorani uues T1 kaubanduseksuses ja lähitulevikus ka Porto Franco keskuses.

Seega ole kursis Al Mare Grilli tegemistega Facebookis või vaata lähemalt www.almaregrill.ee

Al Mare Grill – koht, kus Sinu maitsemeeled tänavad Sind!

Foto: Al Mare Grill

Pererestoran Kitchen Rõõm

Kitchen Rõõm on pererestoran, mis avati 2017. aasta veebruaris ning asub kõige tihedama asustusega piirkonnas Tallinnas, aadressil P. Pinna 8.

Peamine osa menüüst on steak-house'ile ehk liharestoranile vastav. Meie restoranis kasutatakse ainult kvaliteetset Black Anguse veiseliha (Austraalia, USA), mis on valmistatud söeahjus Josper. Avatud köök võimaldab jälgida toiduvalmistamise protsessi meeldivas seltskonnas veini nautides.

Ülejäänud osa menüüst pakub restoranikülalistele laia valikut roogasid Euroopa, Ida, samuti koka enda köögist.

Kitchen Rõõm ei ole lihtsalt restoran. Ärge olge üllatunud, kui Teile kingitakse roog, mis ei ole menüüs kirjas. Lihtsalt proovige, see on väga maitsev! Otsime pidevalt uusi lahendusi, et rõõmustada meie kliente.

Kuna restoran on mõeldud peredele, on väikeste külaliste jaoks olemas moodne lastetuba, ühtlasi mänguväljak värskes õhus. Soojal hooajal võivad külalised nautida toitu hubasel terrassil, mis asub meie kasesalus. Suvel korraldame elava muusika õhtuid.

Kitchen Rõõm ei ole šikk/väljakutsuv/paatoslik koht – pakume igapäevast ja maitsvat lõuna- või õhtusööki õdusas atmosfääris koos Teile lähedaste inimestega. Igal pühapäeval on restoranis kohal animaatorid, kes tegelevad Teie lastega.

Meie meeskond annab alati endast parima, et iga visiit tooks/annaks/jätaks Teile rõõmu!

Vaata lähemalt www.kitchenroom.ee

Armeenia Grillrestoran Sevan

Kui te soovite maitsta tõelist Armeenia šašlõkki, ülimaitsvat hartšood, suus sulavat baklavat, siis kutsume teid Armeenia Grillrestorani Sevan. Sevan on pererestoran, mis sai alguse 20 aastat tagasi Tartus Emajõe kaldal. Tänu klientidele on pererestoran pidevalt kasvanud ja arenenud. Meie toitude maitse on jäänud muutumatuks, mis on saavutatud tänu värskele toorainele ja Armeenia köögi saladustele. Asume Tallinna kesklinnas Admirali maja 1. korrusel (Ahtri 6a). Meilt saab tellida lemmikuteks saanud ehtsaid šašlõkke – nii küpsetatud kui ka marineeritud kujul – ka oma aias grillimiseks. Võib tulla kohapeale maitsma või tellida koju või kontorisse maitsvat ja kvaliteetset toitu Wolti, MyChefi või TelliToidu kaudu. Vaata lähemalt www.sevan.ee või kirjuta info@sevan.ee

Restoran Armudu

Idamaine Restoran Armudu kostitab oma külalisi Aserbaidžaani ja Euroopa köögi parimate paladega, kinkides igale külastajale unustamatu maitseelamus.

Rikkalikust menüüst leiab erinevaid mahlaseid šašlõkke, värskeid salateid ja suupisteid – midagi igale maitsele. Professionaalsete kokkade käte all valmib värske šašlõkk, millele on antud autentne ja Aserbaidžaani köögile omane maitse.

Restorani interjöör on soe, mugav ja värviline. Kohapeal on neljas erinevas stiilis ruumid: Euroopa saal, Araabia saal, India saal ja Veneetsia saal. Külalisi mahutatakse kokku kuni 300 inimest. Restoranis saab tähistada igasuguseid üritusi vastavalt külaliste soovidele.

Hõrgutavatele maitseelamustele annab komplimendi hubane interjöör ning äärmiselt kliendisõbralik teenindus.

Naudi unustamatut šašlõkielamust!

Restoran Armudu eesmärgiks on olla kodune ja soe koht, kuhu on alati rõõm tagasi tulla.

Restoranis on midagi igale maitsele, maitsvad toidud ning loomulikult kliendisõbralikkus, Teie heaolu on meie südameasi – #ArmuduRestoran

Pane tähele! Avame maikuus uue Armudu restorani Lasnamäel aadressil Mustakivi tee 17, külasta meid julgelt!

Jälgi Restoran Armudu tegemisi Facebooki lehel.