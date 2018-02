Vahel on kuulda kurtmist, et Aasia söögi maitse, mida pakutakse Eestis, jääb tuhandete kilomeetrite kaugusele sellest, milline on see oma etnilisel kodumaal. Ometi on mõnessegi kodumaisesse eksootilise köögiga söögikohta tihtilugu raske sisse mahtuda. Aasia köök on popp ja allolevates kohtades kindlasti tasemel.

TOA

TOA – Taste of Asia on Rotermanni Citys asuv hubane Aasia toitu pakkuv restoran. Peamiselt Tai, Vietnami ja Korea köögist inspiratsiooni saanud värsked ning maitsvad road valmivad restoranikülastaja silme all avatud köögis. Erineva täidisega kevadrullid, värsked salatid, mitmed vokiroad ja tulised karrid pakuvad külastajale võimaluse nautida erinevaid roogi hubases ja soojas aasiapärases interjööris, kus on oskuslikult ühendatud vanaaegse tööstushoone võlud aasialiku mööbli ja õhustikuga.

Ootame Teid TOA – Taste of Asiasse, et pakkuda jagamist väärt söögielamust Rotermanni keskuses!

Nuudel

Nuudel on spetsialiseerunud puhtalt Tai köögi võludele: menüüs on esindatud Tai toitude klassikud, nagu supid tom yam ja tom kha, pad thai riisinuudlid, Tai comfort-food ehk vokitud köögiviljariis, punane ja roheline karri jpm. Peakokad Supranee ja Malai on Tai toitu Eestis valmistanud üle viie aasta, neid abistavad Tai juurtega kokad Patty ja Pat on köögitiimile suurepäraseks täienduseks.

Karripastad, riisinuudlid, kastmed, vürtsid ja maitseained tulevad otse Taist, et maitsed oleksid

võimalikult autentsed. Toitudes kasutatakse sidrunheina, palmisuhkrut, austri-, soja-, kala- ja anšoovisekastet, kahvrilaimilehti, kookospiima, tšillit, spetsiaalseid karripastasid ning palju muud eksootilist, mis loob ainulaadsed ja aromaatsed kulinaarsed kooslused.

Toitu saab mugavalt kaasa tellida nii telefoni teel (Nuudel 5399 8899, Teine Nuudel 5889 0000) kui ka näiteks Wolti kaudu ja boonuseks on see, et toidukarpide eest mingit lisatasu ei küsita. Nuudleid on kaks: üks Mustamäel (Sõpruse pst 153) ning teine Kesklinnas (Magdaleena 3). Menüü on mõlemas sama, erinevad vaid nädalapakkumised – viimaseid saab ainult kohapeal või kaasa tellides ning need uuenevad igal esmaspäeval. Söögikohad ja tellimisvõimalused leiab Facebookist nime Nuudel ja Teine Nuudel alt.

Drumsticks

Drumsticks tegutseb Tallinnas juba 14 aastat, suutes pakkuda toitu, millest tallinlane ei tüdine. Viimast kinnitab teadmine, et iga kuu naudib seal Aasia roogi pea 8000 inimest, neist 1000 regulaarselt. Kui statistikaga veel tülitada tohib, siis 85% neist on kohalik rahvas. Kohti on kaks: restoran Kadaka teel ning takeaway Viimsis Pärnamäe keskuses. Kadaka tee restorani suurteks plussideks on lisaks kehakinnitusele mugav parkimisvõimalus ja laste mängunurk.

Eelmisel aastal lisandusid menüüsse India grillroad, wrap, naan, šašlõkk, tulevikus saab nende seltsiliseks fusion-köök. Tavapärasele menüüle on juurde tulnud ka hulgaliselt taimetoite, mille populaarsus on tõusuteel. Eriti hinnatakse indiapäraseid läätseroogi. Drumsticks on püüelnud alati kvaliteetsema toidu poole ja koostanud kogemustega meeskonna, et pakkuda peale toiduelamuse ka parimat teenindust.

