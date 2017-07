Too lauale eksootilisi ja põnevaid maitseid!

Umami.ee sündis 2011. aastal armastusest toidu ja põnevate maitsete vastu ning senine areng on olnud hoogne ja põnev. Alustati e-poes 50 toote müügiga ja viie aasta jooksul on toodete arv suurenenud kakskümmend kuus korda. Umami on loodud kõigile, kellele toit ei ole pelgalt kõhutäide, vaid võimalus kogeda midagi uut, saada elamusi ja teha head nii kehale kui ka vaimule – maailma maitsed, vürtsid, ürdid, tervise- ja gurmeetooted, millest kodumaises kaubanduses kõige enam puudus on.

"Rändasime ümber maailma ja vaimustusime kohalikest roogadest ja uutest maitsetest,” räägib poe perenaine Juta Raudnask. „Kodus tagasi, tahtsime eksootilisi roogasid ka oma koduköögis valmistada ja sõpradega jagada, aga siinses kaubanduses osutus see tihtipeale võimatuks ülesandeks. Ja siis otsustasimegi sarnastele hulludele Umami poe avada!”

Umami poest leiab üle 1300 toote, millest paljusid mujalt ei saa. „Valime iga toote tuhandete hulgast ise välja, testime, katsetame ja anname soovitusi, mida nendega ette võtta,” räägib Juta, kuidas Umami on omamoodi pereliikmeks saanud. Nii leiab Umami.ee lehelt ligi 400 retsepti ja ka põhjaliku toidublogi. „Kuna head maitsed pole ainsad, mis rännates meeli köidavad, siis lisasime tootevalikusse ka iidsetel rahvatarkustel põhineva looduskosmeetika ja erilised toidunõud, et autentsed elamused ei piirduks üksnes toidu endaga, vaid ulatuksid ka teemakohaselt kaetud laudadeni.”

Foto: Umami

Poeloojate soov on ühelt poolt pakkuda eestlastele võimalust muuta oma argipäev põnevaks, valmistades kodus särtsakaid roogasid kogu maailmast ja toite, mis reisidel käies on maitsemeeltesse süüvinud. Teiselt poolt soovib Umami aidata siin elavaid välismaalasi, et nad saaksid Eestis olles oma koduseid roogasid valmistades koduigatsust leevendada. Kõige suurem missioon on aga eestlaste maitsemeele arendamine uute ja põnevate maitsetega, mis on teiste maade köögid maailmakuulsateks teinud.

Midagi igale maitsele

Umamist tooteid valides on soovitatav alustada n-ö tagant ette ehk siis tulla ja valida kodulehelt endale kõige isuäratavam retsept. Ühtegi kontimurdvat retsepti Umamis pole ja juhised maitsva roa valmimiseks on retsepti juures ilusti kirjas. Igas retseptis on ära märgitud ka eksootilisemad tooted, mille leiab Umamist. Või siis vastupidi, kui tahaks kangesti mõnda konkreetset toiduainet proovida, siis iga toote juurest leiab kodulehel hulga ideid ja retsepte, kuidas seda kasutada. Näiteks praegu nii populaarse matcha-tee katsetamiseks on valikus üheksa erinevat retsepti smuutidest, kookidest ja maiustustest matcha latte ja soolaste roogadeni välja. Igale maitsele midagi! Muidugi võib alati nõu küsida ka Umami Tallinna ja Tartu teenindajatelt, kes lahkesti oma kogemusi jagavad ja soovitusi annavad.

Umami perenaise Juta sulest on koostöös Varraku kirjastusega ilmunud praeguseks ka kolm toiduteemalist raamatut. Neist kaks esimest – retseptidega reisiromaan „Samba, sake ja tšillikaun” ja „Tervislikud vürtsid ja ürdid. Teejuht põnevate maitsete maailma” – on praeguseks läbi müüdud, aga viimane „Tervislikud õlid ja äädikad. Teejuht põnevate maitsete maailma” on raamatupoodidele lisaks saadaval Umami poes.

Suveks uued maitseelamused

Uute põnevate maitsete ja toodete välja otsimine ning valikusse lisamine on loojate endi jaoks kõige põnevam osa Umamist. Seetõttu lisandub uusi maitseid pidevalt ja nii ka sel suvel.

Esmalt tasub ära mainida karastav ja tervislik teejook kombucha, mida otsisime kaks aastat ja proovisime läbi kümneid erinevaid kombucha’sid, lootuses leida midagi, mis oleks värskendav, karastav ja samas mitte üleliia hapu. Otsingutel jõuti Captain Kombucha BIO kombucha’deni.

Foto: Umami

Jooke on nelja sorti: originaalne, vaarika-, ananassi- ja kookosemaitselisi. Sobivad hästi lastele limonaadi asemele, suvepeole õlle asemele või miks mitte hoopis väikseks tähistamiseks valge veiniga spritzer’isse. Kombucha’s olev mull tekib fermenteerimise käigus, mis annab joogile ka selle tervistavad omadused.

Rahvameditsiinis seostatakse kombucha joomist:

paranenud seedimise,

keha puhastumise,

kaalulanguse,

energiataseme tõusu,

immuunsuse tugevnemise,

paranenud liigeste tervisega.

Fermenteerimise alustamiseks on vajalik vähese suhkru olemasolu joogis, aga Captain Kombucha teejookides on selleks kasutatud pressitud suhkruroo mahla, mitte rafineeritud valget suhkrut nagu enamikus karastusjookides.

Umami valikusse lisandus ka väga lahe brittide sari Funkin, kust leiab terve rea naturaalseid marja- ja puuviljapüreesid, mida saab kasutada nii smuutides, jookides kui ka küpsetistes. Ühtlasi valmis naturaalseid kokteilimiksereid, mille abil saab maailmakuulsaid kokteile, nagu Margarita, Pina Colada, Mojito jne, imelihtsalt kodus valmistada, lisades ainult jääd ja sobilikku alkoholi. Kõigist neist võib mulliveega valmistada ka mocktail’e ehk alkoholivabu kokteile.

Lisaks saabus Umamisse hulk põnevaid kastmeid maailma eri köökidest Sosa Culinary Journey sarjast – olgu tegu siis Mehhiko salsade, Argentina chimichurri’de, India raita, Prantsuse kastme Cafe de Paris ja paljude teisteni välja.

Foto: Umami

Uus kauplus Balti jaama turul

Pole paremat kohta Umamile ja kõigile üle maailma kokku kogutud maitsetele kui tõeline hea toidu meka Balti jaama turg. Umamis antakse omalt poolt parim, et ükski retsept ei jääks ellu viimata koostisosade puudumise tõttu. Nii pakub pood paljusid aromaatseid vürtse (Kas sa oled näiteks proovinud Amazonase vihmametsad pärit tonka-uba või Sichuani köögi kuulsat tuimestavat pipart?), eri köökide tuntud vürtsisegusid (Kas su legendaarsest lamba-tagine’st on puudu ainult Maroko raz el hanout’ vürtsisegu?), maitserohkeid kastmeid (näiteks unagi-kaste Jaapanist või naršarab Gruusiast!), õlisid ja äädikaid (Kas su Gorgonzola risotole on vaja tilgakest pistaatsiaõli või soovid teha tervistavat musta riisiäädika jooki?), vajalikku küpsetajatele (Kas sulle meeldib katsetada mandli-, sara- puupähkli-, Kreeka pähkli, kookos-, maisi-, riisi-, tapioki- või pistaatsiajahuga?), tervisefännidele olulist (Kas su perel võiks kuluda kilode viisi soodsaid chia-seemneid ja kookosõli või valid suhkru asemel kalorivaba Paraguay suhkrulehe, mis jätab laste hambad terveks?), põnevaid nuudleid (Kas teadsid, et on olemas 0-kalori- ehk Shirataki nuudlid?), võisoovid valmistada autentseid udon-, ramen- või sõba-kausse?), erilisi riise (Kas sa oled kunagi mõelnud, miks musta kleepuvat riisi nimetatakse ka keelatud riisiks?), maitserohkeid snäkke (näiteks vetikatšipsid, krevetikrõpsud, kuivatatud mangod šokolaadis, mochi-pallid jpm), iidseid traditsioonilisi teesid (Jaapani matcha-tee, Hiina pu erh ja näiteks suitsune lapsang souchong), tervislikke karastusjooke (näiteks kookosveed, aaloejoogid ja erinevad jääteed, millele lisandub peagi ka tõusev täht tervisejookide taevas – kombucha) ning tegelikult veel palju muud põnevat.

Vaata lisa www.umami.ee või tule poodi külla Tartus Vaksali tänavas ja Tallinnas Balti jaama turul.