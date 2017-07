Noored lauljad ja tantsijad söövad laulu- ja tantsupeo päevadel 44 tonni ehk kokku 135 000 portsjonit suppi.

Tänavu on menüüs seljanka, hernesupp ning köögivilja-nuudlisupp. Suppides on kasutatud eestimaist köögivilja ja liha, kõik supid on säilitusainevabad ega sisalda kunstlikke maitse- ja lõhnatugevdajaid.

Peosupid on valminud Põltsamaa Felixi suurtes supikateldes. Sellel nädalal jõudis supp Tallinna lauluväljakule ja Kalevi keskstaadionile, kus naiskodukaitsjad ja kaitseliitlased seda lastele ja noortele serveerivad.

Põltsamaa Felix on valmistanud laulu- ja tantsupeosuppi alates 2007. aastast.