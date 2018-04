Täna kuulutati toiduainetööstuse aastakonverentsil välja Eesti parimate toiduainete kuld- ja hõbemärgid. Eesti parimaks toiduaineks 2018.aastal nimetati M.W. Wooli poolt toodetav külmsuitsu klaarsägalõigud õlis.

Konkursi kuldmärgid omistati ka parima mittealkohoolse joogi eest Pai smuuti vaarika-peedi-mustasõstra maitsega 5-viljamahlale Orklalt ning parima alkohoolse joogi eest Liviko Crafter's Aromatic Flower Ginile.

Konkursi peavõidu välja teeninud külmsuitsu klaarsäga viilud õlis pärjati märtsis ka Eesti Parim Kalatoode 2018 hõbemärgiga. Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul üllatas hindamiskomisjoni liikmeid ennekõike haruldase kala erakordselt hõrk maitse ning asjaolu, et M.V.Wool on selle tootega toonud Eesti poelettidele täiesti uue kalaliigi.

„Klaarsäga on väga haruldane kala – tegu on Hollandi kalakasvatusest pärineva angersäga ja vundu ristamisel aretatud liigiga, mida ei esine looduses. Seda meeldiva maitsega luuvaba kala sobib nautida nii võileivakatte kui ka eraldiseisva hõrgu eelroana ning kindlasti peaksid seda kala proovima need tarbijad, kes on tavaliselt valge kala kõrvalmaitse hirmust ära põlanud,“ kinnitas Potisepp.

Potisepa sõnul tuleb ka sel aastal tõdeda, et konkurents parima toiduaine tiitlile on muutunud üha tihedamaks. „Võitja edestab konkurente mitte üksikute punktide, vaid lausa kümnendikpunktidega – seetõttu julgustan kõiki tarbijaid otsima kauplustest Eesti Parima Toiduaine konkursi kuld- ja hõbemärkide ning väikeettevõtete võidumärkidega tooteid. Igaühega neist on kuldaväärt maitseelamus garanteeritud!“ kinnitas Potisepp.

Eesti Parim Mittealkohoolne Jook 2018 kuldmärgi pälvis Pai vaarika-peedi-mustasõstra smuuti, mis saab kogu oma magusa maitse puuviljades, marjades ja köögiviljades sisalduvatest suhkrutest. Ühte 280 ml pudelisse on mahutatud tervelt kaks õuna, pool banaani, 17 vaarikat, 9 mustsõstart ning terve peet, mis kõik varustavad inimese organismi vajalike toitainete ja vitamiinidega.

Eesti Parim Alkohoolne Jook 2018 kuldmärgiga tunnustati Liviko Crafter’s Aromatic Flower Gini, mis paistab silma erilise vaskse värviga ning mis klassikalises tooniku-kokteilis värvub maagiliselt heleroosaks.





Eesti Parim Toiduaine 2018 võidutooted

Kuldmärgid:

Eesti Parim Toiduaine 2018 – M.V.Wool AS Külmsuitsu klaarsäga viilud õlis

Eesti Parim Mittealkohoolne Jook 2018 - Orkla Eesti AS Pai smuuti vaarika-peedi-mustasõstra maitsega 5-viljamahl

Eesti Parim Alkohoolne Jook 2018 – Liviko AS Crafter's Aromatic Flower Gin

Hõbemärgid:

Eesti Parim Lihatoode 2018 – Atria Eesti AS Maks & Moorits Ratatouille’ täidisega lihapihvid

Eesti Parim Kalatoode 2018 – M.V.Wool AS Külmsuitsu klaarsäga viilud õlis

Eesti Parim Toit Lastele 2018 – Salvest AS Põnn Ökoloogiline puuviljasmuuti 6+

Eesti Parim Köögiviljatoode 2018 – Salvest AS Smushie mango-apelsini-datli supersmuuti

Eesti Parim Magustoit 2018 - Premia Tallinna Külmhoone Premia Eesti Vabariik 100 koorejäätis

Eesti Parim Kuivsnäkk 2018 - Balsnack International Holding AS Ossi sinepimaitselised seakamarakrõpsud

Eesti Parim Valmistoit 2018 - Kulinaaria OÜ Selveri Köögi kikerherne-suvikõrvitsasalat

Eesti Parim Kaste 2018 - Valio Eesti Alma Kreeka DIP! kaste küüslaugu ja oliiviõliga

Eesti Parim Piimatoode 2018 - Farmi Piimatööstus AS AB joogiskyr

Eesti Parim Pagaritoode 2018 - Eesti Pagar AS Peedi-porgandi-pastinaagi-pihlaka Pehmik täistera palaleivake

Eesti Parim Kondiitritoode 2018 – Mattias Cafe OÜ Gustavi Lavendli Crème Brûlee

Väikeettevõtete võidutooted:

Parim Toiduaine Lääne-Eesti väikeettevõttelt – Vigala Piimatööstus OÜ SAY Cheese Cheddar juustukrõpsud

Parim Toiduaine Lääne-Eesti väikeettevõttelt - Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm Farmare forellifilee karulauguvõiga

Parim Toiduaine Lõuna-Eesti väikeettevõttelt - Andre Juustufarm OÜ Andre Grand Old

Parim Jook Lõuna-Eesti väikeettevõttelt – Siidrikoda OÜ Mimikri

Parim Toiduaine Põhja-Eesti väikeettevõttelt – Gurmeeklubi OÜ Maroko Punase läätse dipp

Parim Jook Põhja-Eesti väikeettevõttelt - Nudist Peenjoogivabrik OÜ Rabarbra

Parim Toiduaine Virumaa väikeettevõttelt – RemedyWay OÜ Täkumetsa Mahe kanepikrõps

Parim Jook Virumaa väikeettevõttelt – Moe OÜ J.J.Kurberg Rukis

Eriauhinnad:

Parim Eesti Vabariigi 100. juubeli eritoode – Premia Eesti Vabariik 100 koorejäätis

Rahva Lemmik – Kalevi Maiuspala tume šokolaad täidisega

Meedia Lemmik – Farmi Piimatööstus AS Joogiskyr AB

Kaupmeeste Lemmik - Salvest Põnn Ökoloogiline puuviljasmuuti 6+

Tallinna Ettevõtlusameti eriauhind – Puljong OÜ Foodstudio Punase veini kaste