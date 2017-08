Poputa oma keha juba varajastel hommikutundidel, kui pea on veel magusast unest uimane. Hommik on parim aeg, mil laadida ennast positiivse energia ja heade mõtetega. Kõik need kerged ja maitsvad hommikusmuutid sisaldavad vaid tervislike koostisosi. Muudavad suu magusaks ja soodustavad kehakaalu langust.

Kiirenda Nutribulletiga oma ainevahetus ja kustuta vaevav näljatunne. Nende looduslike ja tervislike retseptidega on see imelihtne!

Pole vaja öelda, et need smuutid maitsevad taevalikult! Võimsa Nutribullet toitainete eraldajaga valmistatud smuutid või, nagu meieneid kutsume, NutriBlastid, sisaldavad ohtralt vitamiine ja mineraale. Parim viis langetada kehakaalu ja püüelda oma eesmärkide poole. Vali oma lemmikud ja katseta neid parimate tulemuste nimel!

1. Kreemjas apelsini Nutriblast

Anna oma kehale energia- ja immuunsuselaeng värskendava ja siidise apelsini Nutriblastiga!

Tsitruselistes on palju kiudaineid ja C-vitamiini, mis aitab vastu panna külmetusele ja gripile. Banaanid on ka tuntud tujuparandajad, nii et lisa banaane ja lisakütuseks veel supilusikatäis valgupulbrit ning oledki päevaks valmis!

Koostisosad:

1 külmutatud banaan

1 apelsin

1 porgand

1/2 tl vaniiliekstrakti

1 spl valgupulbrit

1 klaas mandlipiima

2. Laimi ja kiivi smuuti

Ideaalne päeva alustamiseks, sest see smuuti on kerge, karge, magus ja värskendav! Kiivis on rohkesti antioksüdante, foolhapet, C- ja E-vitamiini, mis aitavad su immuunsüsteemi tugevana hoida ja ennetavad südamehaiguste teket. Selle kõrval lisab maitsvat särtsakust laim, mis on suurepärane abimees seedimisele ja nahale. Seega võid olla kindel, et see Blasti smuuti hoiab su tervena nii seest kui ka väljast!

Koostisosad:

1 klaas spinatit

1 kiivi

1 keskmine pirn

1/4 laimi

1 tl mett

Jääkuubikuid

Vett max-jooneni

3. Magus marjasmuuti

Marjad on head diabeedikutele: värvirikkad, täis antioksüdante ja looduslikult magusad. Tänu väiksele suhkrusisaldusele sobivad nad diabeedikutele suurepäraselt Nutriblastide valmistamiseks.

Lisa marjadele natuke maitsestamata mahedat kreeka jogurtit ning saad joogi, mis aitab Sul ka kaalust alla võtta. Kreeka jogurt sisaldab rohkelt valku tänu millele täiskõhutunne kestab kauem.

Koostisosad:

1 peotäis spinatit

1 klaas mustikaid

1/2 klaasi kreeka jogurtit

1 spl mandleid

Mandlipiima max-jooneni

4. Mango ja laimi smuuti

Kaks supilusikatäit laimimahla teevad sellest Blasti smuutist sinu uue lemmiku. Mango aitab peita lehtköögiviljade maitset (kas kasutad suure koguse spinatit? Proovi selle asemel hoopis lehtkapsast!) ja kokku tuleb sellest vitamiinidest ja mineraalidest pungil Blasti smuuti. Lisa veidi kaera või keedetud kinoat ja saad maitsva valgurikka hommikusöögi.

Koostisosad:

1 klaas spinatit

2 spl laimimahla

1 klaas mangot

1 klaas õuna

Vett max-jooneni

5. Puhastav energiakokteil

Tunneta ilusaks tegevat, uuendavat puhtust, mida see energiasmuuti sulle pakub — lihtsalt sule silmad, lõõgastu ja naudi, lonks lonksu haaval! Jah, see energiasmuuti ei aita sul mitte ainult lõõgastuda, vaid see on ka suurepärane puhastuskuuri retsept, täis oma puhastavate omaduste poolest tuntud koostisosi. Sidrun on juba kaua aega vabade radikaalide vastase võitluse ja immuunsust tugevdava C-vitamiini sisalduse rindel tšempioniks kuulutatud, samas kui peedid aitavad võidelda põletiku vastu ja toetavad keha loomulikku puhastusprotsessi. Sellest energiakokteilist saavad kasu nii su keha, vaim kui ka tervis!

Koostisosad:

175 g lehtpeeti

½ apelsini

½ väikest peeti

1 tl sidrunimahla

½ varssellerit

2 spl kanepiseemneid

350 ml vett

