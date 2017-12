TOP 4 | Pealinna parimad sushirestoranid

Vahel võib nälg olla nii tappev, et tee või harakiri. Sushi't ei pea küll paljud kiirtoiduks, kuid see riisimaius peletab nälja nobedamalt kui mõnigi konkurent, ka tervislikumalt. Tallinn on sushi-kohtadest tulvil ja oma lemmiku valge laeva leidmiseks kulub üsna mitu lõunat. Siin on toodud ära viis, millest võiks alustada või mille peaks nimekirja lisama, kui mõni neist vahele jäänud.

MySushi

Eelkõige koht, mis pakub igale maitsele alati meeldivaid toiduelamusi. Kõigest aastaga on MySushi tõusnud sushi-restoranide edetabelis esimeste hulka, seda oma värskuse ning suurepäraste maitsete poolest – olgu selleks siis värske, küpsetatud sushi või koguni tempura. MySushi teeb rõõmsaks paarid, sõbrad-sõbrannad, pered ja suguvõsad. Restorane on Tallinnas kuus ning nendest viie juures on klientidele parkimine täiesti tasuta – leia endale lähim siit!





Kalamaja Sushi

See tilluke, aga nobedate näppudega take-away-restoran seisab Telliskivi ja Ristiku nurgal. Sushi'd valmivad ainult parimast värskest toorainest, mis on selle roa juures ülioluline. Menüü on pikk ning sobivaid valikuid jätkub ka taimetoitlastele. Populaarsed on küpsetatud sushi'd, mis on eriti mahlased ja rikkaliku maitsega. Maitsemeeli üllatatakse ka nn fusion-sushi'dega, mis sisaldavad näiteks kanaliha, peekonit, paprikat või juustu.

Kalamaja Sushi klientide seas on ka mitmeid kontoreid. Kui nendes tähistatakse mõnd tähtpäeva ja soovitakse pidulauale sushi't, siis on lihtne just siit tellida ja muretsema ei pea millegi pärast.

Loodussõbralikud pakendid, mida kasutatakse, on toodetud taimsetest ja taaskasutatud materjalidest ning on biolagunevad. Kalamaja Sushist saab tellida ka Wolti kaudu.





Café Velvet

ХХ sajandi alguses kujunes Pirita pealinna eliidi puhkepaigaks ja 1929. aastal avati otse mere ääres moodne supelhoone – ühtlasi ka kohvik. Täna jätkab supelasutuse kohviku traditsioone Cafe Velvet ja usu või mitte, just siin saab traditsioonilise plääžimenüü kõrval ka väga korralikku sushi't.

Foto: Cafe Velvet

Tallinnas pole just palju kohti, kus nautida merevaadet, kordumatut linnasiluetti ja sushi't koos ning korraga. Nii et täiesti unikaalne koht, kus täita end täiesti teistmoodi kuurordihõnguga või teha seda nii nagu aastal 1929 – Cafe Velvet on selleks loodud.





Sushi Panda

Otse Tallinna kesklinnas asuv Sushi Panda restoran pakub külastajatele hõrgutavat Jaapani kööki, mida täiendatakse Euroopa maitsetega vastavalt hooajale. Sobivaid maitseid leiab igaüks, kuna Sushi Panda menüü on väga lai. Sealt leiab nii suppe, salateid, küpsetatud ja teravaid sushi'sid kui ka palju muud. Esmaspäevast reedeni saab aga igal tööpäeval maitsa erinavaid lõunapakkumisi, mis asendavad lihtsa toidu hõrgu Jaapani maitsetega.

Pettuma ei pea ka joogisõbrad, kuna restorani baar pakub imemaitsvaid kokteile. Kõike seda saab nautida Sushi Panda restoranis kohapeal mõnusas miljöös või kasutada take-away-teenust. Tellimused, mille hind on vähemalt 20 eurot, toimetatakse Tallinna piires kohale tasuta.

Ole kursis Sushi Panda tegemistega Facebookis või vaata lähemalt siit.