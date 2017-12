Pärast möödunud päikesevaest suve on D-vitamiin meie tervise seisukohast üks olulisemaid märksõnu, mille rolli tervise heaolus ei saa alahinnata. Saabunud on aeg, mil piimatoodete pakenditelt tasub otsida märget D+.

D-vitamiini vaegus ohustab Põhjamaa inimesi ka päikesevaestel suvedel, rääkimata pikast ja pimedast sügistalvisest perioodist. Seega on väga hea, kui päevase vajaliku D-vitamiini koguse saab kätte ka paarist klaasist piimast, kohupiimapasta, kohupiimakreemi või Kreeka jogurti söömisest.

Madal D-vitamiini tase organismis on ohuks luudele ja liigestele ning vigastused on kerged tulema, häirub lihaste töö ja piisav lõõgastumine, suureneb kukkumisoht, esineb liigne väsimus ja suureneb vastuvõtlikkus viirushaigustele. Samuti kasvab risk selliste haiguste esinemiseks nagu suhkruhaigus, südame-veresoonkonnahaigused ja kasvajad. Madal D-vitamiini tase ei ole ohuks ainult väikelastele, vaid ka täisealistele ja eakatele. Kuna D-vitamiini sünteesitakse organismis piisava päikesevalguse toel, on pärast kehva suve talvele vastu minnes oluline tagada kehas normi piires D-vitamiini tagavara.

Piimatooted, mis aitavad D-vitamiini varu hoida

Eesti juhtiva piimatööstuse Tere tootevalikus on külluslikult erinevaid tooteid, mida on rikastatud D-vitamiiniga. Ühtlasi on ettevõte ainuke Eesti piimatööstus, mis kasutab oma toodetes Eesti teadlaste välja töötatud probiootilist piimhappebakterit ME3.

Põhjamaa inimeste vajadusi arvestades on Tere välja töötanud joogipiima ning mitmed piimatooted, mis aitaksid D-vitamiini varu hoida. „D-vitamiiniga rikastatud piimad on sündinud soovist pakkuda meie tarbijatele aasta ringi päikest – lihtsalt ja kättesaadavalt, igal ajahetkel. D3-vitamiini omastab organismi paremini kui D2-vitamiini, just seetõttu oleme oma piimades kasutanud D3-vitamiini,“ selgitab Tere turundusjuht Katrin Tamm.

“Peale joogipiima, mis on praegu inimestele juba normiks saanud, on meil D-vitamiiniga rikastatud tooteid portfelli lisandunud järk-järgult teisigi. Oleme hoidnud D-vitamiini tootearenduses olulisel kohal veel kohupiimade, keefiri ja jogurtite, samuti ka võideksi valmistamisel,” lausus TERE tootearendus- ja turundusjuht Katrin Tamm ning lisas, et praegu on inimesed juba harjunud pakenditelt D-vitamiini kohta uurima.

Tere D-vitamiiniga rikastatud piimast saab kogu päevase soovitatud D-vitamiini koguse kätte, juues veidi üle poole liitri piima päevas – kolm väiksemat klaasi (200 ml) või kaks keskmist klaasi (330 ml) piima. Tavalises piimas on loomulikul teel D-vitamiini 0,06 µg / 100 ml, mis on vaid 1% päevasest soovitatud kogusest. Tere vitamiiniga rikastatud piimas on D-vitamiini 0,75 µg / 100 ml, mis on 15% päevasest soovitatud kogusest.

Lai valik D-vitamiiniga rikastatud tooteid

Tere on Eesti tarbijatele aastate jooksul turule toonud kaheksa erinevat piimasorti, neli kohupiima ja neli-viis jogurtit, millesse on lisatud organismile ülioluline D-vitamiin. “Vastu sügist tõime turule spetsiaalse eksootilise kohupiimakreemide sarja Paradiis, mis on sombust sügist arvestades D-vitamiiniga rikastatud,“ lisas Tamm.

Vastavalt Eesti Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Toitumisteaduse Seltsi toitumis- ja toidusoovitustele on D-vitamiini maksimaalne päevane kogus täiskasvanule 5 mg.

D-vitamiinil on oluline roll piimas sisalduva kaltsiumi imendumisel. Rasva ja kaltsiumi koostoime on see, mis aitab just piimatoodetest organismi D-vitamiini omastada. D-vitamiin on hea võimalus ennetada talvele vastu minnes erinevaid viirushaigusi, kuna selle piisav tase aitab organismil ennetada erinevaid infektsioone. Kaladest sisaldavad kõige enam D-vitamiini metsik lõhe ja tuunikala. Konservkaladest on D-vitamiini allikaks näiteks ka sardiinid.

„Teatud rasvasus peab piimatootel olema, sest täiesti rasvatut piima organism ei omasta. D-vitamiin imendub kaltsiumi ja rasva koostoimel, mistõttu on nende ainete koosesinemine äärmiselt oluline.” Uuringud kinnitavad, et piimatoodetest saadava D-vitamiini positiivne mõju on tõepoolest olemas.

Piimatooted, mis on rikastatud D-vitamiiniga: Tere põhipiimatooted, nagu punases pakis joogipiim, keefir ja hapupiim. Samuti on kõik võideksid rikastatud D-vitamiiniga. 5%-lised kohupiimapastad ja kakaoga kohupiimapastad. Jõhvika- ja maasikakisselliga kohupiimad, tetrapakendites jogurtid ploomi, kiivi-tikri või mustika-kirsi maitsega. Uues Paradiisi kohupiimakreemide sarjas on kolme maitsega tooted: ananassi-mango-, mandariini-ingveri- ning passiooniviljamaitselised kohupiimakreemid. Kõik Paradiisi kohupiimakreemid on laktoosivabad ning lisatud on päikesevitamiini D.