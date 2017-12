TOP 5 | Tallinna parimad burgerikohad, mida ilmtingimata külastada

Nüüd, mil hapukapsa ja verivorsti pralle vaikselt üle elatud, on aeg avatuma pilguga ringi vaadata. Olgu tegu toidu- või mõne muu pohmelliga, on ikka vana hea burks olnud see, mis päeva päästab. Järgnevalt annamegi ülevaate pealinna parimatest kohtadest, kuhu tasub kindlasti seda kosutavat värki mekkima minna.

Tallinna Diner

Tallinna Dineri ajalugu on mitmekihiline nagu üks tõeliselt hea hamburger. 2012. aastal alustati Kadriorus korraliku tänavatoidu “maaletoomisega”. Pakutavate käsitöögrillburgerite populaarsust ei vähendanud ka burgerirestorani kolimine Nõmmele, kus toimetatakse tänaseni ainukeses ehtameerikalikus Dineri nime kandvas burgerirestoranis.

Menüü koostamisel on silmas peetud eelkõige ameerikaliku diner'i eripära. Kõik portsud on suured, nii nagu Ameerikas. Põhirõhk on muidugi burgeritel, mida on menüüs kokku 32 nimetust. Lisaks pakutakse hilist hommikusööki, salateid, snäkke ja magusat.

Friikartulid on värskest kartulist käsitsi lõigatud, mitte külmutatud pakikartulid. Burgerid valmivad ainult parimatest ja värskeimatest toorainetest. Pihvid küpsetatakse ehtsas Josperi grillahjus elaval tulel! Ja nagu ehtameerikalikus Dineris kohane – kannukohv on kõigile einestajatele tasuta. Diner tuli just välja ka uudistootega – üle kahe kilo kaaluv Seltskonnaburger "King of Diner", mille vahel poolteist kilo veiselihapihve.

Praeguseks on Diner laienenud Pärnusse (Riia mnt 110a, BiteStop) ning alates suvest ootab Diner külastajaid ka Tallinna kesklinna Olympic Casino spordibaaris (Liivalaia 33). Rohkem infot leiad Dineri kodulehelt ja Facebooki kodulehelt.

Vesivärava Grill

Selle mõnusa burgerikoha leiad Vesivärava kohvikust Kadriorus. Kohapeal valmistatud pihve grillitakse siin nagu kord ja kohus elusal tulel, ka kuklid saavad kuldse jume maja oma ahjudes. Põhimenüüs on 16 erinevate lisanditega grillburgerit, mille puhul arvestatakse ka kliendi soove, nii et suu tasub julgelt lahti teha, kui soov mõni komponent välja jätta või midagi juurde saada. Üksnes nii valmib sööja jaoks parim burger.

Tule kohe kohale Vesivärava 42 või tee suu vesiseks Vesivärava Grilli Facebooki lehel.





Mack Bar-B-Que

Mack Bar-B-Que restoranidest leiad juba kümme aastat eest tõelise Ameerika – suitsused BBQ-ribid, külluslikud burgerid, parimad kanatiivad, isetehtud limonaadid, sõbralik teenindus. Spordisõprade jaoks suured ekraanid, pehmed diivanid ja ameerikalikult suur baar.

Burgereid on menüüs seitse erinevat sorti. Just kliendi soovi järgi grillitud ja 100% jahutatud veisehakklihast kotletiga burgeritest on valikus: kolme erineva juustuga "Triple Cheeseburger"; topelt-veisepihvi, praemuna, krõbeda peekoni ning palju muu hea ja paremaga "Hunger-Tamer Double Burger"; vürtsikama armastajale "Hot N Spicy Burger"; Roqueforti sinihallitusjuustu ja sinihallitusjuustumajoneesiga "Blu Burger"; Ameerika burgeri klassika "Vegas Burger" koos krõbeda peekoni, Šveitsi juustu, barbeque-kastme, tomati, kurgi-relish'i ja rukolaga. Praetud kanalihaga burgeri sõbrale pakutakse "Harissa Chicken Burgerit", milles loob võrratu koosluse harissamajonees koos krõbedas juustupaneerigus mahlaka kanafileega. Mack Bar-B-Que barbeque-ahjus küpseb madalal kuumusel 12 tundi "BBQ pulled pork", mida pakume suus sulava "Mack's Pulled Pork Burgerina", kuhu vahele on pistetud coleslaw-salat ja krõbe sibul. Kõiki meie burgereid serveerime käsitsi valmistatud õhulise kukli vahel.

Mack Bar-B-Que restoranid asuvad Tallinnas Valges Majas, Rocca al Mare Keskuses ja Mustamäe Keskuses. Suvel pakub killukest Ameerikat Mack Bar-B-Que Beach Club Pärnus.

Kõike head paremat saab kohapeal nautida või siis suuremate toidukullerite kaudu ka koju ja kontorisse tellida.

Dereku Burger

Sel suvel avas Dereku Burger uue armsa ja peresõbraliku restorani Kadriorus, Faehlmanni 3. Tegelikult sai Dereku Burger alguse hoopis kaugemalt – ligi kümme aastat tagasi Saaremaalt, kus tehti koostööd kohaliku talutoidu pakkujatega. Toona oldi üks esimesi innovaatilisi burgerivalmistajaid tänavatoiduga, mis kogus kuulsust läbi Dereku, kes kokkas öösiti Kuressaare turul.

Foto: Dereku Burger

Restoranist leiab lisaks burgeritele veel paljugi muud hamba alla, ka kõige pisematele. Dereku köögis kasutatakse võimalikult palju värsket, naturaalset ja kohalikku eestimaist toorainet ning ka liha tuleb kodumaiste loomakasvatajate ja jahimeeste käest. Nälga ei jäeta ka taimetoitlasi ja veganeid, kelle seas on menüüs leiduvad taimetoiduroad osutunud väga populaarseteks.

Dereku Burger on enamat kui lihtsalt burger. Tule proovi, sest kohalik toit on kõigi võit!





BabyBack Ribs & BBQ

See kogupererestoran on must-go-koht, kui kõht on tõeliselt tühi ja isu suus sulava burgeri järele väljakannatamatu. Oma roogade valmistamisel kasutavad BabyBacki kokad alati kõige kvaliteetsemat liha ning värskemat toorainet. Olgu tegu burgeri, salati, pitsa, grill- või BBQ-lihaga või hoopis magustoiduga, on portsud BabyBackis ehtameerikalikult võimsad ja isuäratavad.

Menüüst leiab burgereid nii traditsioonilise veiselihapihvi kui ka sealiha, veisefilee, kana ja kala armastaja. Hiljuti menüüvahetuse käigus lisandunud Mozza burger on tõeline hitt tervislikuma täisterakukli, grillitud veiselihapihvi, delikaatselt pehme Buffalo mozzarella-juustu, musta oliivi tapenaadi, kergelt vürtsika chorizo-vorsti ja marineeritud grillpaprikaga.

Foto: BabyBack Ribs & BBQ

Tõeline lihasõber leiab menüüst rikkaliku burgeri grillitud mahlase veisevälisfilee steigi, värske tomati, hapukurgi, topeltjuustu, krõbeda peekoni ja kuldpruuni praemunaga. Muidugi ei puudu ühegi burgeri kõrvalt kunagi kuldseks frititud krõbedad friikartulid ning erinevad salatid.

Kokku leiab BabyBacki menüüst seitse erinevat burgerit ja muidugi pole unustatud lapsi, kellele pakutakse Pluto Burgerit, mida saab tellida ka einena, kuhu kuulub tasuta mänguasi. Kes ei ole eriline burgeriarmastaja, ei pea pettuma, sest BabyBacki restoranis saab ka Eestis täiesti ainulaadset, puuküttega ahjus kuni kaheksa tundi küpsetatud barbeque-liha.

Juba kaheksa BabyBack Ribs & BBQ restorani ameerikapärase interjööri, vahvate lastetubade, säravate neoontulede, suurte punaste nahkdiivanite, tasemel teeninduse ning muidugi rikkaliku söögi- ja joogimenüüga ootavad sind nii Tallinnas, Tartus, Pärnus kui ka Rakveres. Kohtumiseni BabyBackis!