TOP 5 | Pitsakohad Tallinnas

Ammu on läbi ajad, mil korraliku pitsa nimel pidi riigipiire ületama. Täna võib pealinnast leida mitmeid tugevaid tegijaid, kes pakuvad sedavõrd head kraami, et see võlub ka kõige pirtsakama itaallase ära. Kuhu minna ja mida teha, kui pitsanälg näpistab, selgub järgnevast.

Pizza Americana

Juba üle 22 aasta on Pizza Americana rõõmustanud kõiki pitsasõpru ameerikapäraselt kohevate paksupõhjaliste hõrgutistega, mis justkui nõiuvad oma kvaliteetse täidise ja rohke juustuga. Nii polegi imestada, et paljude meelest on just Americana pannipitsa see kõige õigem pitsa.

Foto: Pizza Americana

Kuna rõhk on kvaliteedil, kasutatakse enamasti vaid kohalikku toorainet. Et teistest eristuda, on esimesest päevast peale pitsasid üksnes oma retsepti järgi meisterdatud kastmega niisutatud.

Peagi on Pizza Americana oma 23. sünnipäeva tähistamas. Uus aasta võetakse vastu uues kohas, Kaarli pst 2, mis on kõigest paari sammu kaugusel praegusest. Lisaks avaramale pinnale rõõmustatakse kliente uute pitsade, samuti pastade ja burgeritega. Ning niipea, kui lumi läinud ning kevadtuuled vaibunud, saab ka terrassil segamatult päikest, elu ja suus sulavat pitsat nautida.

Klassikaliselt õhukeste ning paksupõhjaliste hõrgutistega saab tutvuda siin.

Vapiano

Kõik need, kes pole oma rännakutega veel Itaaliasse jõudnud, olge valmis! Vapiano restoran toob juba ligi viimased kümme aastat Itaalia otse taldrikul kätte.

Foto: Vapiano

Siinsamas külaliste silme all valmivad meistrite käe all suisa mängleva kergusega värskest ning kvaliteetsest toorainest hõrgud pitsad, salatid ja pastad. Pitsasid on Vapiano valikus üle kahekümne. Menüüst leiab nii klassikat kui ka ainult sellele kohale omaseid rikkalikke signatuurpitsasid.

Kõik pitsad on mõnusalt krõbeda ja õhukese põhjaga ning kergelt vürtsika isetehtud tomatikastmega. Olgu eelistuseks köögiviljad, Itaalia vorstid-singid või mereannid, oma meelepärase katte leiab iga külastaja. Kõiki köögiviljapitsasid saab ka vegani versioonis tellida.

Rohkem infot maitsva menüü kohta leiab kodulehelt ja Facebookist. Buon appetito ja tere tulemast Vapianosse!

MACK BAR-B-QUE restoranid

Kui meeled isutavad Ameerika järele, tuleb sammud mõnda Mack Bar-B-Que restorani seada. Siit saab rikkalikke pitsasid, kuid mitte ainult. Menüüst leiab ka BBQ-ahjus küpsetatud põrsaribisid, linna parimaid kanatiibu ja burgereid, isetehtud limonaadi jne. Mitmel ekraanil jooksvatel spordisündmustel saab silma peal hoida nii pehmetelt diivanitelt kui ka ameerikalikult suurest baarist.

Parima pitsa saab üksnes parimast toorainest – taina retsept ja tehnoloogia on pärit otse USAst. Ning nagu ühele korralikule ameerikaliku menüüga söögikohale kohane, on valik muljetavaldav – oma lemmiku saab valida seitsme eriti mahlase ja küllusliku kattega pitsa hulgast.

Foto: MACK BAR-B-QUE restoranid

Kui kõige populaarsem pitsa “Pulled Pork Backyard Pizza” rabab spetsiaalses ahjus madalal kuumusel 12 tundi küpsenud BBQ-lihaga, siis lihaarmastajate maiuspalaks on kujunenud “Meat Lovers” oma viie erineva hõrgu lihaga. Tõeliselt nauditavaks kõhutäieks on ka pepperoni, veisehakkliha, šampinjonide ja paprikaga pitsa “S.P.O.G.M”. Mõnusa täidise ja rikkaliku juustukattega pitsadest on veel valikus “Hawaii”, “Big Bonanza”, “Chicken Bacon” ja “Margarita”. Kõiki pitsasid saab kahes erinevas suuruses nii kohapeal koos korraliku õlle- ja veinivalikuga nautida kui ka koju või kontorisse tellida.

Tallinnas asuvad Mack BAR-B-QUE restoranid Valges Majas, Rocca al Mare Kaubanduskeskuses ning Mustamäe Keskuses. Suvel leiab killukest Ameerikat ka Pärnu Mack Bar-B-Que Beachclubist.

Maitsvate ameerikalike maiuspaladega saab tutvuda nii kodulehel kui ka Facebookis.

New York Pizza

Juba 17. aastat valmivad New York Pizza maitsvad pitsad Ameerikas ülipopulaarseks saanud konveierahjus. See on ainuvõimalik viis, kuidas saada head, paksupõhjalist pannipitsat, mille küpsusaste on alati sama.

Pitsakettidest esimestena toodi turule täisterapõhi ja 100% veganipitsa. Kuid loomulikult leiab menüüst ka traditsioonilisemaid valikuid, lisaks paksupõhjalistele ka päris õhukesi Itaalia stiilis pitsasid. Kiitust on jagunud nii klientidelt kui ka kriitikutelt. Näiteks mõned aastad tagasi külas käinud toidukriitikud Näljane Nelik kiitsid valiku igati heaks, märkides, et siit saab ehtsaid Ameerika pitsasid itaaliapärases võtmes.

Kuigi kõige populaarsemateks on ikka klassikalised valikud, on viimasel ajal jõudsalt pead tõstmas uued maitsed. Laineid on löönud näiteks Bacon Supremo nimeline pitsa, mis eristub oma huvitava kombinatsiooniga kanast, peekonist, kurgist, sibulast ja küüslaugukastmest.

Foto: New York Pizza

Siin saab ka meeleolukaid laste sünnipäevi pidada. Iga laps saab pitsameistri juhendamisel oma pitsa meisterda ning lustlikus pitsateemalises viktoriinis särada.

Tellides oma pitsad pizzakuller.ee vahendusel, võib klient kindel olla, et maitsev kõhutäis jõuab kohale esimeses järjekorras ja seda otse valmistajalt.

Veebruaris taasavab New York Pizza oma viienda Lasnamäel asuva pizzeria. Rohkem infot nii selle kui ka menüü kohta leiad kodulehelt.

Opera Pizza

Tänaseks üle 22 aasta pitsasõpru oma maitsvate paladega hullutanud Opera pizza alustas tegevust juba aastal 1996. Kui toona pakuti pitsasid ainult Tartus, siis viimased kaheksa aastat ollakse tegev ka pealinnas.

Varahommikud on Opera Pizzas toimekad – igal hommikul valmib kindla retsepti järgi kohapeal värske tainas. Samuti valmistatakse siis ette tooraine. Pitsasid pakutakse kolmes suuruses – kui kõige väiksema läbimõõt on 26 cm, siis suurimal kuni 40 cm. Sellest pirakast saab kõhu täis küll mitu näljast.

Pitsad küpsetatakse kivipõhjaga ahjus 320 °C juures 4–6 min. Valikus on 17 erinevat varianti igale maitsele. Menüüst leiab ka vahvate lastepäraste nimedega just neile mõeldud pitsasid.

Kui kliendile mõni komponent ei sobi, vahetatakse see pikema jututa mõne teise vastu välja. Tehakse ka nn eritellimusel pitsasid, mille kõik koostisosad valib klient otsast lõpuni ise. Täita suudetakse ka tõeliselt suuri tellimusi, vajadusel meisterdatakse kasvõi 90 pitsat.

Pitsa saab üldjuhul kätte 7–8 minutiga. Tõsi, tipptundidel on ooteaeg veidi pikem. Kuid lisaks kiirele teenindusele ootab klienti siin alati ees ka mõni soodustus. Rohkem infot uuri siit.