VEEL JÕUAB | Grilli, mis peab vastu järgmised 10 aastat, saab sügisel soodsamalt

Vananaistesuvi annab veel viimase võimaluse teha õues süüa lühikese varrukaga, nii et keegi ei vaata sulle viltu, kui lähed homme poodi enesele uut grilli valima. Aga millist võtta? "Mina teen kuppelgrillis valmis isegi jõuluprae," räägib 2017. aasta Eesti meister kalagrillimises Hendrik Jalakas, kelle tööks on muu hulgas grillide müük, mille garantii on kümme aastat, olgu need pussnugade, lume või vihma käes.

Sellel nädalavahetusel ongi paras aeg proovida küpsetada Hendriku meeskonnale meistritiitli toonud plangulõhet. Vaja on ainult lõhefileed, lepaplanku, millele asetada küpsema kala, ja grilli, kust tulev kuumus tasapisi puitu söestab ja kalale mõnusalt suitsuse meki annab. Ah jaa, soola kulub ka näpuotsaga.

Kui juhtub, et su grill sai suvel nii kõvasti vatti, et andis otsad, siis nüüd on uue valimiseks vast aasta parim aeg. Õues kokkamise laine languses võib nii mõnegi tippmudeli saada kätte soodsamalt kui kuue kuu pärast, mil lihatootjad oma kampaaniapasunad taas läikima löövad.

Osta tasub üks kord ja hea

Laias laastus on grille kahesuguseid: n-ö hooajagrillid ja tulekindlad grillid. Hooajagrill, äkki oled isegi komistanud sellise otsa, kestab ühe suve. Söerest vajub vastu põhja kohe esimese tulega, jalad tudisevad all juba ostes. Suvise vorstiveeretaja vajadused rahuldab taoline plekitükk ära, kui just grillrest kanakoiva raskuse all sütele ei vaju.

Skaala teises otsas seisavad aga grillid, millele võid anda aastaid kuuma ja iga päev. Suvel, sügisel, talvel või kevadel ja varju alla tõsta pole vaja. Loomulikult maksavad need rohkem kui ehituspoes ruberoidi kõrvale pakutavad, kuid hinna kasutusaastate peale ära jagades oled kindlasti võidus. Üks lihtne emaileeritud kümneaastase garantiiga kuppelgrill maksab praegu alla 90 euro. Üheksa eurot aastas grillile – polegi nii palju.

Grilli valimine kui ususõda

Gaas või süsi? Selle üle vaieldakse lõputult. Ühelt poolt argumendiks kiirus ja mugavus, teiselt traditsioonid ning ise timmimise rõõm. Hendrik möönab söegrilli eelistajana siiski, et gaas on suurema seltskonna puhul väga mugav. "Saab temperatuuri kiiremini kätte ja seda hoida on väga lihtne, kui sa ise eriti proff ei ole. Keerad nupu kindlasse kohta ja rahu majas. Kuigi mulle meeldib rohkem süsi, maitse jääb autentsem ja tuli ka ehtne. Aga ütlen ausalt: nädala sees teen isegi gaasiga, ei pea töölt tulles nii palju mässama. Gaasigrilli puhul on muidugi tähtis, et ei oleks erineva kuumusega kohtasid ja et rest jääks ühtlaselt tuliseks ka siis, kui käib üle tuuleiil. Muidu laod ahju steike täis, mõni saab valmis, mõni jääb pooltoores ja mõni alles soojeneb," muheleb Hendrik ja lisab, et kindlasti tasub osta roostevabade põletitega gaasigrill.

Lisaks neile kahele on olemas ka keraamiline grill, sisuliselt söegrill, mille korpus on valmistatud sooja talletavast monoliitsest massist. Just talviseks grillimiseks on selline hea, sest korpus salvestab sooja ning temperatuur püsib paremini ühtlane ka tugevate miinuskraadidega. Sütt muidugi kulub talvel rohkem.

Parim grill aasta ringi kasutamiseks

Kui elukutselisel grillimaniakil on kodus söe-, gaasi- ja keraamiline gill, siis Hendriku sõnul on siiski olemas üks söegrill, mis suudab ära teha kõigi kolme töö – Weber Master-Touch. Mis teeb just selle söegrilli nii heaks? Esiteks, vastupidav emaileeritud korpus ja kümneaastane garantii. Kuigi olgu kohe öeldud, et see ei kehti päris kõigile osadele. Söe- ja grillresti ning paari muu jupi puhul kestab garantii viis aastat ja neid võibki pidada kuluosadeks, mida lihtne vahetada. Kord nädalas grillija neid siiski läbi põletada ei suuda. Erinevalt supermarketigrillidest on selle grilli jaoks saada iga varuosa ka järgmise kümnendi jooksul.

Teiseks, kasutamisvõimaluste rohkus, sest grillil on Weberi GBS-süsteem (Gourmet Barbeque System) – küpsetusresti keskmine osa on eemaldatav ja selle asemele võib asetada vokkpanni, kanaküpsetamise aluse või muu tarviku. Viimaseid on palju saadaval näiteks kaupluses Grillimaailm. Kolmandaks, grilli tuhast puhastamine käib ainult ühe käeliigutusega.

Master Touchiga saad küpsetada ka kaudsel kuumusel – nii, et söed pole otse liha all, vaid spetsiaalsetes hoidjates. "Mida mina olen teinud talvel, ka jõulude ajal," räägib Hendrik, "olen lükanud söed servadesse ja pannud resti keskele kaks tervet kana. Siis visanud sütele lepapuru ja pannud kaane peale. Reguleerinud tõmbe parajaks, temperatuuri kuskil 180–200 vahele ja läinud tunniks tuppa. Mis sa seal grilli kõrval külmaga ikka teed. Korra käinud vaatamas, kuidas läheb, keeranud kanad ringi ja kogu lugu. Mingit siiberdamist ja kaane kergitamist vaja pole." Sedasi valmib kaudsel kuumusel tõeline suitsumaitsega grillkana.

Kui käsi väriseb kana nõnda kauaks üksi jätta, tuleb appi iGrill, juhtmevaba termomeeter, mis ühendub nutitelefoniga Bluetoothi abil ja raporteerib silmapilk, kui liha on saavutanud õige küpsusastme. Termomeeter mõõdab sooja nii kupli all kui ka lihas eneses ja selle juurde kuuluv äpp jagab muu hulgas retsepte. Tänu sotsiaalmeedia toele võid oma saavutusi kuulutada kogu maailmale.



Äpi toega lihatermomeeter iGrill 2 ei lase lihal kunagi kuivaks küpseda. Foto: Grillimaailm

Kui on plaan võtta neil päevil ette veel üks grillimine, tasub nõu küsida Grillimaailmast – poest, mida Hendrik Jalakas peab koos sõpradega Haabersti Rimis, sest põliste õues kokkajate ja Weberi maaletoojatena oskavad nad rääkida asjast ka rakutasandil. Sealt leiad oma lõhe jaoks nii lepaplangu kui ka sobiva grilli, mis peab vastu järgmised kümme aastat.

