Juba seitsmendat suve saabub Tallinnasse teistmoodi toiduelamusi pakkuv Dinner in the Sky taevarestoran, millest nüüdseks on tõenäoliselt kuulnud juba ka suur osa eestlasi. Sel aastal on veel viimaseid päevi võimalik huvilistel Tallinna Vanasadamas taevarestorani külastada. Miks tasuks aga üldse kaaluda 50 meetri kõrgusel einestamist ja kas toit maitseb taeva all tõesti teisiti?

Maailma parimad kokad nina all süüa tegemas

Erinevalt tavalistest restoranidest on Dinner in the Sky restoranis palju peakokkasid. Iga kord kui restoran uksed avab, valmistab sel puhul erilise menüü ja toidud mõni hoolikalt välja valitud tippkokk. Nii on Tallinnas käinud kuue aasta jooksul mitmed väga nimekad kokad, kes peavad oma kodumaal Michelini tärniga restorani (Eestis näiteks ühtegi sellist ei ole) või kes on kinni pannud kokkade olümpiaks nimetatud võistluse Bocuse d´Or. Eestis on taevarestoranis süüa valmistanud Filip Langhoff, Serge Vieira, Martins Ritins ja paljud teised.

Sel aastal pakub Eesti saarte maitseid Andrus Talvari Hiiumaa Ungru Restost. Samuti saab maitsta Prangli Saare-Resto peakoka Kätlin Raavi menüüd.

Kui tavaliselt toimetavad kokad köögis, siis taevarestoranis serveerivad kokad toidu otse taeva all oleva laua keskel. Nii saab iga külaline jälgida, kuidas tema toit valmib ja ise kokalt küsida, mis üks või teine roog endast kujutab. Teist sellist võimalust nautida nii mainekate kokkade roogasid Eestis ei ole.

Foto: Ardo Säks

Privaatkontserdid 22 inimesele

Hea toidu juurde sobib elav muusika. Restoranis toimuvad taevakontserdid annavad haruldase võimaluse saada osa armastatud Eesti artistide privaatkontsertidest esireas. Sel aastal astuvad taevas üles Mick Pedaja, Tõnu Timm ja Anett Kulbin, kelle kontsertidel peab tavaliselt esimesse ritta pääsemiseks vaeva nägema.

Ainulaadne kogemus sõbraga jagamiseks

Elus otsitakse sageli uusi ja põnevaid kogemusi. Kui langevarjuhüpe jääb liiga ekstreemseks ja kodukoha korstna otsa einestama ronimine tundub ohtlik, siis taevarestoran pakub tõeliselt ainulaadset ja kirgast elamust turvalises keskkonnas.

Restoran ühendab endas kauni vaate, tavatu asukoha, hõrgud toidud, kvaliteetse meelelahutuse ja hea muusika – kõik see kokku moodustab ühe ereda elamuse ning miks mitte ka meeldejääva üllatuse sõbrale. Kõnekas on seegi, et ajakiri Forbes on nimetanud taevarestorani üheks maailma ebatavalisemaks restoraniks.

Foto: Ardo Säks

Kõrgusekartusest priiks

Taevarestoran on tänu oma olemusele heaks alguspunktiks kõrguskartusest vabanemisel. Seda tõestavad mitmete kõrgust pelgavate külastajate ja teenindajate kogemused.

Toit maitseb taeva all teisiti

Ehk olete kuulnud, et lennukis on õhuniiskuse ja rõhu tõttu toidul vähem maitset. Taevarestoranis, mis asub lennukitest umbes 220 korda madalamal, on täheldatud vastupidist efekti. Eks oma roll on siin tõelistel oma ala professionaalidel, kes toidu kõige paremast toorainest kohapeal valmistavad. Samuti võib kaasa aidata lummav ja tavatu miljöö. Kõige parem on muidugi ise kohale tulla ja järele proovida!

Restoran on huvilistele avatud 21. juulini. Uuri lähemalt: www.dinnerinthesky.ee