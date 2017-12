Kõrvits, ingver, tšilli ja pisut tahtmist ning valmis saab tervislik supp, mille toel elab üle pika talve.

See on eriti hea supp, kui vaja kaotada jõulu- ja aastavahetuse pidudel hangitud ülekilosid. Abiks tulevad vürtsid, mis aitavad põletada rasva ja seegi, et supp ise parasjagu lahja saab.

