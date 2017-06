Tänasel rahvusvahelisel pagulaspäeval võtsid kolm Eesti restorani oma köökidesse pagulastest külaliskokad. Pagulaspäeva puhul valmistati ette erimenüü.

20. juunil toimuvast aktsioonist võtasid osa restoran Krempel Tartus ning restoranid NOP ja Kuldmokk Tallinnas.

"See on suurepärane võimalus tuua pagulased ja kohalikud elanikud ühise laua taha, nautida head toitu ja vahetada kogemusi," ütles MTÜ Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson. "Ja kes teab: ehk annab see mõnele osalevale pagulasele ka võimaluse oma andeid selliselt demonstreerida, et edasi terendab juba püsivam töökoht mõnes toitlustusasutuses," lisas ta.

Kolm aktsioonis osalevat rahvusvahelise kaitse saajat on kõik süürlased, kes on Eestisse jõudnud Euroopa Liidu rändekava raames. Esindatud on nii naised kui mehed.

Restoranidega koostöös pakutakse toite, mis neile endale kõige rohkem meeldivad. NOP-is valmistab Mohammad lõunasöögipakkumisena summaqia’t, mis on roog lihast ja baklažaanist. Kuldmokas teeb külaliskokana kaasa Hassan, kes pakub lõunasöögiks lähis-ida riisirooga uzi’t. Krempli köögis teeb aga kaasa Asia, kes pakub läätsesuppi küpsekartulitega, kana ja riisi salatiga, kanarulli shewarma’t ning mitmeid magustoite.

Algatuses osalevatel restoranidel ei kulunud palju aega, et üritusest osavõtt otsustada. Restoranide esindajad avaldasid lootust, et nende koostöö on millegi püsivama algus ning et nad annavad sellega väikese tõuke meie ühiskonna tolerantsemaks muutmisel.