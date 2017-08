Mitukümmend kohvitopsi ja salatikarpi kuus, mitusada kilo prügi ja teist niisama palju tarbimata jäänud toitu inimese kohta aastas. Mitu tuhat mähet beebiea kohta. Mitusada joogikõrt lasteaia lõpupeo või lõbusa klubiõhtu peale. Korruta need kogused oma pereliikmete, sõprade, tööskaaslaste ja miks mitte kogu Eesti elanike arvuga. Muljet avaldavad numbrid, aga sugugi mitte positiivsest küljest. Paki nüüd veel kõik need kaubad mitmekordselt sisse, värvilisse ja krõbisevasse pakendisse ning saad juurde topeltkoguse prügi.

Me tarbime esimesest eluhetkest kuni viimase hingetõmbeni. Õhku ja vett, mineraale ja metalle, metsa ja maad. Tarbimine on küll osa elust, aga tarbida saab ka arukalt ja säästlikult.

Erinevate looduslike ressursside kulutamine ja jäätmete tekitamine ei tundu üksikisiku tasandil teab mis suur samm, sest mis see tühi kohvitops ja salatikarp siis ära ei ole? Korrutades aga enda mõtlematud liigutused kümnete ja sadade tuhandetega, miks mitte ka miljonitega, näeme oma igapäevaste otsuste globaalseid mõjusid. Aga mängime sama mängu hoopis tagurpidi!

Täna palud oma lemmikkohvikust kohvi kaasa korduvkasutatavasse kohvitopsi. Homme keeldud kokteilipeol joogikõrrest. Ülehomme jätad aga poes kilekoti ostmata ja pakid oma kauba kodust kaasa võetud kotti. Nüüd korruta need väikesed liigutused kümnete ja sadade tuhandetega ja kujuta ette, kui palju paremaks ja puhtamaks sinu ja su mõttekaaslaste valikud me keskkonda muuta aitavad.

Keskkonda säästev ja paremasse tulevikku vaatav eluviis koosneb tegelikult üsna lihtsatest sammudest, piisab vaid, kui mõtled läbi oma igapäevased tegevused ja muudad veidi oma tarbimisharjumusi. Muidugi on parim lõpetada igasugune jäätmete tekitamine, aga kui see sulle veidi liiga radikaalne tundub, alusta tasapisi, valides näiteks poes kirevate pakendite asemel pakendivaba kauba.

Eesti suurima mahepoodide keti Biomarketi kauplused on astunud mitu suurt sammu keskkonnasõbralikkuse ja loodussäästlikkuse poole, pakkudes üha laiemat valikut pakendivaba kaupa nii jahude ja helveste, pähklite, seemnete ja kuivatatud puuviljade kui ka õlide, äädikate ja kastmete osas, kokku lausa üle 100 nimetuse. Kuivaineid saab osta paberkottidesse, värskeid puuvilju-köögivilju nii paberkotti kui korduvkasutatavatesse võrkkottidesse, õlisid-äädikaid ja vedelaid pesuvahendeid taastäidetavatesse pudelitesse. Balti jaama turu Biomarketi deliletis pakitakse aga kohapeal läbinisti mahedast toorainest valmistatud toidud lausa biolagunevatesse nõudesse. Muidugi saab kõiki kaalukaupu ka oma taarasse osta, selleks tuleb vaid oma pakend kodust kaasa võtta ja poes enne täitmist ära kaaluda.

Pika pai teeb Biomarket keskkonnateadlikele kohvisõpradele, pakkudes kaasavõetud topsi sisse kohvijooke tavahinnast 50 senti soodsamalt. Viiskümmend senti päevas on ju samahästi kui viies kohv tasuta, samas oled juba viis papptopsi kokku hoidnud!

Oma topsi kohvi ostmine, oma taaraga poes käimine ja pakendite korduvkasutamine on igas mõttes hea idee. Esiteks muidugi keskkonnasõbralikkus – vaata vaid neid kirjuid ja krõbisevaid tootepakendeid ning kujuta ette, kui kui palju energiat võttis juba ainuüksi pakendite valmistamine. Teiseks sõltumatus tootja poolt valmis pakitud kogusest – osta just nii vähe või palju, kui parasjagu vajad. Kolmandaks tekkiva prügikoguse vähendamine. Jälle üks prügikott vähem välja viia!

Hästi, esimene samm parema tuleviku poole ongi astutud, aga teekond on alles alanud. Üks hea harjumus viib teiseni ning ühel hetkel avastadki, et see, mis mõni aeg tagasi tundus äärmusliku ja ebamugavana, on korraga muutunud igapäevaseks ja loomulikuks. Siin on sulle veel näpunäiteid, kuidas oma elukorraldust keskkonnateadlikumaks ja loodussõbralikumaks lihvida:

Kodus kokkamine

Toitu ostes eelista võimalusel kaalukaupa, siis saad osta just nii vähe või palju, kui tegelikult vajad.

Planeeri oma toidukorrad ette, nii saad sama toorainet kasutada erineval viisil läbi mitme päeva.

Valmista oma toit ise ja korraga rohkem ning pakenda see portsude kaupa. korduvkasutatavatesse topsidesse. Mis kannatab, seda külmuta.

Ole leidlik eelmise päeva toidule uue vormi andmisel.

Valmista ise oma salatikastmed, müslid, energiabatoonid ja pähklisegud.

Potipõllundus on vahva! Ära viska poest ostetud salati- ja ürdipotikesi pärast tarbimist ära, vaid istuta alles jäänud varred ja kontsud ümber, nii saad peatselt uue saagi.

Lõunapaus väljas

Võta oma korduvkasutatav tops kaasa ja küsi kohvimüüjalt julgelt soodustust *Biomarketis -50 senti.

Kui ostad valmistoitu, palu see pakkida oma korduvkasutatavasse nõusse.

Kui ostad mitu toitu, palu need panna ühte suuremasse nõusse mitme väikese asemel.

Eelista vahepaladeks pakendivabu suupisteid – puuviljad, pähklid, seemned.

Väike lusikas ja kahvlike võib ju igaks juhuks alati kotis kaasas olla.

Ütle ühekordsetele nõudele, söögiriistadele ja joogikõrtele kindel “ei”!

Kasuta ResQ äppi ja päästa hea toit äraviskamisest!

Poes

Hoia autos või kotis alati varuks paar korduvkasutatavat ostukotti.

Kasuta puuvilja ja köögivilja ostmiseks korduvkasutatavaid võrkkotte.

Ka paber- ja kilekotte saab kasutada mitmeid kordi.

Biomarketis saad ka nõude- ja pesuvahendeid oma taarasse osta.

Balti jaama Biomarketis saad isegi õlisid, äädikaid ja kastmeid oma nõusse osta.

Unusta pudelivesi, eelista kraanivett.

Ütle “ei” väikestele kilekottidele, tegelikult sa ei vaja neid.

Vannitoas

Kodu koristamisel usalda vanaemade tarkust – äädikat, soodat ja vett või kasuta kvaliteetseid biolagunevaid puhastusvahendeid.

Kasuta vett säästvaid kraane ja dušiotsikuid.

Eelista dušši vannile.

Eelista menstruatsioonianumat hügieenisidemetele ja tampoonidele, viimaste puhul eelista mahepuuvillast ökotooteid, mitte puidutselluloosist tavatooteid.

Loobu ühekordsetest raseerijatest, eelista pikemaealisi žilette või elektrilisi depileerijaid-raseerijaid.

Tee endale ise meelepärased kehavõided ja –koorijad, nii väldid mikroplastiku sattumist veekogudesse.

Argipäev



Sorteeri prügi.

Vii panditaara automaati.

Võimalusel komposteeri.

Taaskasuta, uuskasuta, korduvkasuta!

Kodutehnikat ostes jälgi selle energia- (ja vee-)tarvet.

Riideid ostes eelista naturaalseid materjale ja pigem kvaliteetsemat ja pikemaealisemat toodet hooajalisele kiirmoekaubale.

Loobu rämpspostist.

Loobu paberile trükitud lehtedest, arvetest ja uudiskirjadest.

Kingi elamusi, mitte asju.

Kui võimalik, siis pigem laena kui osta – tööriistad, raamatud, beebikaubad, spordivahendid.

Ole terve, tee arukaid otsuseid ja hoia loodust!