Grillimisest on saanud justkui eestlaste rahvussport. Grillitakse hoovis ja metsas, grillilt leiab nii liha kui ka kõike muud. Teinekord võib jääda isegi mulje, et tõeliselt hea tulemuse saamiseks tuleb olla meisterkokk või vähemalt midagi sinnapoole. Tegelikult on asjad palju lihtsamad. Hea grillroa valmistamiseks on tarvis vaid pealehakkamist, häid tooraineid ning paari nippi.

Suur suvi on käes ja grillihooaeg täies tuules. Selleks, et saaksid sel suvel oma grillimise viia täiesti uuele tasemele, saad 12 saate jooksul Kamado Joe, Balti jaama turu ning Tere kaasabil õppida valmistama kõige erinevamaid grillroogasid. Näitame, kui lihtne on tegelikult suus sulavate roogade valmistamine, kui kasutada on hea tooraine, kindlad vahendid ja mõned lihtsad tarkused.

Grillisaate "Sütel sündinud" esimeses osas õpetab grillmeister Sven Rosenstok huvilisi valmistama veiseantrekooti. Üllatavalt lihtsa, kuid absoluutselt suurepärase roa valmistamine ei käi üle jõu mitte kellelegi. Miks mitte juba eesoleval nädalavahetusel grill kuumaks ajada ja ka ise veenduda, et lihtsuses peitub geniaalsus ning grillimise puhul ka täiesti uskumatult maitsev grillroog.

Veiseantrekoot köögiviljadega

Liha:

Veiseantrekoodi steik ca 1 kg

Sool

Pipar

Grillitud köögiviljad:

Porgand

Karulauk

Baklažaan

Masseeri liha soola ja pipraga ning lase sellel seista, kuni söed valmivad ehk umbes 20 minutit. Steiki on parim grillida üsna kõrgel temperatuuril – suisa 300 kraadi. Pruunista liha igalt küljelt. Nüüd tõsta liha restile, millel temperatuur madalam ning lase lihal seal kinnise kaane all järelküpseda, kuni selle sisetemperatuur on 53–55 kraadi. Tõsta liha grillilt ning lase sellel fooliumis puhata. Samal ajal grilli oma maitse järgi köögiviljad, mis varem segatud soola, pipra, õli ja palsamiäädikaga. Soovi korral lisa tšillihelbeid – need lisavad mõnusalt vürtsi.

Sisuturundus